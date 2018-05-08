«الأطباء»: منح لقب «أخصائيين» لخريجى العلوم الطبية يُهدد صحة المرضى

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن حصول كليات العلوم الطبية على لقب "أخصائى" يُهدد صحة المواطنين، لافتًا إلى أن كليات العلوم الصحية تم إنشاءها؛ لكى تخرج فنين متميزين ويكون لديهم خبرة أكبر، حيث إنهم مختصيين فى التعامل مع الأجهزة الطبية، وهو نظام موجود فى أكثر من دولة حول العالم.



وأضاف "الطاهر"، فى تصريح لـ "الدستور"، أن الجامعات الخاصة أوهموا الطلاب أنهم سيتخرجون من تلك الكليات أطباء وبالتالى تستطيع فرض مصاريف دراسية مرتفعة جدا، لافتًا إلى أن بيزنس الجامعات الخاصة فى هذا المجال يصل إلى الملايين من الجنيها، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء كيان وهمى باسم نقابة الأخصائيين الطبيين واستخرجوا كارنيهات بأسماء أطباء.



وأشار الأمين العام لنقابة الأطباء إلى أن هناك محاولات لتعديل لائحة كليات العلوم الطبيعية لحصول خريجيها على لقب "أخصائى"، فى حين أن هذا المسمى خاص بالأطباء البشريين فقط، فالطبيب لا يحصل على لقب "أخصائى" إلا بعد دراسة 7 سنوات بكليات الطب ودراسة ماجيستير أو دراسات عليا للحصول على لقب "مساعد أخصائى" وبعد عدد من سنوات الخبرة يحصل على لقب "أخصائى"، فكيف يحصل خريج العلوم الطبية على لقب "أخصائى" بعد دراسة 4 سنوات فقط.



وأكد "الطاهر" أن إطلاق لقب "أخصائيين" على خريجى العلوم الطبية فيه خطورة شديدة على صحة المريض المصرى، لافتًا إلى أن هؤلاء الخريجين فنين ولكن متخصصين، لافتًا إلى أن النقابة ليس لديها أى مشكلة فى وجود تلك الكليات وإنما المشكلة فى المسمى الوظيفى، مشددًا على ضرورة أن يكون مسماهم الوظيفى إما تقنى أو فنى متميز، ويسمح له بالعمل فى القطاع الطبى ولكن تحت إشراف طبى كامل حفاظًا على صحة المريض المصرى.



وطالب الأمين العام لنقابة الأطباء من جميع الجهات المسئولة أن لا تستجيب لضغوط بيزنس الجامعات الخاصة ضد مصلحة الشعب المصرى، لافتًا إلى أنه سيتم طرح هذا الموضوع للنقاش فى الجمعية العمومية للأطباء 11 مايو المقبل؛ لأنه من ضمن بنودها التعسف ضد الأطباء.



وأوضح أن النقابة العامة للأطباء أرسلت خطابًا إلى كل من، الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بسبب منح لقب "أخصائى" لخريجي كليات العلوم الطبية، لافتًا إلى أن هناك حملة ضخمة للضغط بهدف التشبث بمسمى "أخصائى" لجميع خريجي هذه الكليات، وبذلك يصبح هناك "أخصائيين" كثيرين من غير خريجي كليات الطب.