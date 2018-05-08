القاهرة : الثلاثاء 08 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:00 م

في تاريخه البرلماني.. لماذا لم يقدم خالد محيي الدين أي استجوابات؟
09:55 م

فيديو.. الباز لـ"المصريين": لا تلتفتوا لأي متنطع يدعو للمصالحة مع الإخوان
08:55 م

ترامب يهنئ بوتين بتنصيبه رئيسًا لروسيا: نأمل أن تتحسن العلاقات
06:21 م

«حليمة» ينتقم من طفل باغتصابه ثم قتله فى «مقابر المعصرة»
06:05 م

التشيّع فى مصر.. عيد وأكلة وجماعة وشتمة
04:51 ص

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى
02:22 ص

كيف تدخل نظام «الحمدين» في شؤون الشعب الصومالي؟
12:38 ص

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
مصر
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 06:58 ص

«الأطباء»: منح لقب «أخصائيين» لخريجى العلوم الطبية يُهدد صحة المرضى

الدكتور إيهاب الطاهر،
الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء
فاتن خديوى
dostor.org/2161019

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن حصول كليات العلوم الطبية على لقب "أخصائى" يُهدد صحة المواطنين، لافتًا إلى أن كليات العلوم الصحية تم إنشاءها؛ لكى تخرج فنين متميزين ويكون لديهم خبرة أكبر، حيث إنهم مختصيين فى التعامل مع الأجهزة الطبية، وهو نظام موجود فى أكثر من دولة حول العالم.

وأضاف "الطاهر"، فى تصريح لـ "الدستور"، أن الجامعات الخاصة أوهموا الطلاب أنهم سيتخرجون من تلك الكليات أطباء وبالتالى تستطيع فرض مصاريف دراسية مرتفعة جدا، لافتًا إلى أن بيزنس الجامعات الخاصة فى هذا المجال يصل إلى الملايين من الجنيها، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء كيان وهمى باسم نقابة الأخصائيين الطبيين واستخرجوا كارنيهات بأسماء أطباء.

وأشار الأمين العام لنقابة الأطباء إلى أن هناك محاولات لتعديل لائحة كليات العلوم الطبيعية لحصول خريجيها على لقب "أخصائى"، فى حين أن هذا المسمى خاص بالأطباء البشريين فقط، فالطبيب لا يحصل على لقب "أخصائى" إلا بعد دراسة 7 سنوات بكليات الطب ودراسة ماجيستير أو دراسات عليا للحصول على لقب "مساعد أخصائى" وبعد عدد من سنوات الخبرة يحصل على لقب "أخصائى"، فكيف يحصل خريج العلوم الطبية على لقب "أخصائى" بعد دراسة 4 سنوات فقط.

وأكد "الطاهر" أن إطلاق لقب "أخصائيين" على خريجى العلوم الطبية فيه خطورة شديدة على صحة المريض المصرى، لافتًا إلى أن هؤلاء الخريجين فنين ولكن متخصصين، لافتًا إلى أن النقابة ليس لديها أى مشكلة فى وجود تلك الكليات وإنما المشكلة فى المسمى الوظيفى، مشددًا على ضرورة أن يكون مسماهم الوظيفى إما تقنى أو فنى متميز، ويسمح له بالعمل فى القطاع الطبى ولكن تحت إشراف طبى كامل حفاظًا على صحة المريض المصرى.

وطالب الأمين العام لنقابة الأطباء من جميع الجهات المسئولة أن لا تستجيب لضغوط بيزنس الجامعات الخاصة ضد مصلحة الشعب المصرى، لافتًا إلى أنه سيتم طرح هذا الموضوع للنقاش فى الجمعية العمومية للأطباء 11 مايو المقبل؛ لأنه من ضمن بنودها التعسف ضد الأطباء.

وأوضح أن النقابة العامة للأطباء أرسلت خطابًا إلى كل من، الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بسبب منح لقب "أخصائى" لخريجي كليات العلوم الطبية، لافتًا إلى أن هناك حملة ضخمة للضغط بهدف التشبث بمسمى "أخصائى" لجميع خريجي هذه الكليات، وبذلك يصبح هناك "أخصائيين" كثيرين من غير خريجي كليات الطب.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد

منذ يومين

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»

منذ 5 أيام

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة

منذ 5 أيام

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام

منذ اسبوع

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

منذ أقل من شهر

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني

الآن

شاهد.. الصور النهائية لتوزيع جوائز «الميما»

اليوم.. الحكم على سيد مشاغب و8 آخرين من «الوايت نايتس»

اليوم.. «شاومى» تُطلق هاتفها الجديد فى مصر

«الزراعة»: مساحات فول الصويا قفزت إلى 250 ألف فدان

الأكثر قراءة

نكشف سر هروب مدرب الزمالك الجديد

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

التصريح بدفن جثث قتلى "فيلا الرحاب"

أسرة ضحايا «مذبحة الرحاب» تتسلم جثامين الأم والـ3 أبناء

ألبومات الصور

حكايات الشيخ رفعت مع الموسيقى.. مقامات «قيثارة السماء» التى جذبت أسماع مشاهير الفن

تكريم نجوم الفن في مهرجان «world arts day» (صور)

الزمالك يسحق الإسماعيلي في كأس مصر (ألبوم صور)

«الدستور» في كواليس «أهو ده اللي صار» بمدينة الإنتاج الإعلامي

نجم الساعة

الدستور في «مهرجان كان»: الأمن يحاصر السينما

الأكثر قراءة

نكشف سر هروب مدرب الزمالك الجديد

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

التصريح بدفن جثث قتلى "فيلا الرحاب"

أسرة ضحايا «مذبحة الرحاب» تتسلم جثامين الأم والـ3 أبناء

كشكول

"شوقي": "التعليم" تمتلك رؤية واضحة أقنعت النواب بالتطوير

"شوقي" ردا علي "شيحة": طلبت زيادة أجور المعلمين بتكلفة 17,2مليار جنيه

"عنبر ج" و"بيانولا" أبرز مشاريع تخرج صحافة إعلام عين شمس

عضو التخصصى للتعليم: عدم تدريس الدين يحول فكر الأطفال لإنتماءات لا نعلمها

أستاذ بـ"علوم القاهرة" توضح ما تحتاجه مصر للخروج من التراجع العلمي

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

قبل أسبوع من تنفيذ نقل السفارة الأمريكية.. تعرف على متعلقات القضية

ظهور أطباء في «إعلان سجائر» منذ 50 عاما

حكومة كردستان تتهم حزب العمال بتهجير أهالي 350 قرية

إصابة مواطنين جراء زراعة عبوات ناسفة بالسويداء

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

مؤسس «علي بابا» الصينية يدعم التعليم في الأردن بـ 3 ملايين دولار

الأمير هاري وميجان ماركل يؤجلان شهر العسل

رصد نجوم غامضة قادمة من خارج المجرة

ولاد الكار

سالي عاطف: انتظروا إشراقة «الصّباح».. الإعلام أصبح مرتعًا لكل مَن «هب ودب».. ومعارضة النظام ليست غايتنا (حوار)

الصحة

التحالف العالمي للقاحات يعلن عن أكبر حملة للتطعيم ضد الكوليرا في أفريقيا

الدستور على فيسبوك
ads