«المؤتمر الاقتصادي» بالحلقة الأولى من «سك على اخواتك»

قارب أبطال مسلسل «سك على إخواتك» على الانتهاء من تصوير كل مشاهد المسلسل، المقرر عرضه خلال رمضان القادم، على شاشة "إم بي سي مصر"، حيث يتبقى لها ما يقرب من عشرة أيام.



وعلمت «الدستور» أن الحلقة الأولى من المسلسل الكوميدي سيتخللها عدى مشاهد للمؤتمر الاقتصادي الكبير على غرار المؤتمر الرئيسي الذي تم تنظيمه بشرم الشيخ العام الماضي، ويتواجد فيه الفنان صلاح عبد الله باعتباره أحد أكبر رجال الأعمال بالمسلسل، وتكون بداية تعارف نجله علي ربيع عليه.



ويشارك في بطولة "سك علي أخواتك" بجانب ربيع كل من هنا الزاهد، وسهر الصايغ، واللبنانية جيسي عبدو، بالإضافة إلى الفنانين سلوى خطاب، وصبري فواز، ويوسف إسماعيل، والمسلسل من إخراج وائل إحسان، وتدور قصته حول شاب صعيدي يعمل ممرضًا، ويكتشف بالصدفة أن والده مليونير على قيد الحياة لتبدأ أحداث المسلسل بطريقة كوميدية.



