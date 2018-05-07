«نيويورك تايمز»: ترامب يميل إلى إلغاء الاتفاق النووي مع إيران

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته إعلان موقفه من الاتفاق النووي الإيراني بعد ظهر غدٍ وسط غياب المعلومات أو المؤشرات تجاه القرار، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر أوروبية أنهم فشلوا في إقناعه بأنَّ التخلي عن الاتفاق من شأنه أنّ يكون خطأ دبلوماسيا كبيرا.



وحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أكد دبلوماسيون درايتهم بالمفاوضات، وأن ترامب يميل إلى إلغاء الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على طهران التي تم تعليقها في اتفاق تم التوصل إليه في فيينا يوليو 2015.



ولفتت الصحيفة إلى تغريدتين سابقتين للرئيس ترامب، أعلن في واحدة منهما عن رفضه للزيارات التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري إلى طهران، مؤكدًا فيها أنَّ واشنطن "لا تريد دبلوماسية الظل غير القانونية التي يقوم بها جون كيري في اتفاق سيئ كهذا".



وتشير الصحيفة إلى أنَّه من غير الواضح ما إذا كان سيعمل على تخفيف حدة هذه الخطوة، ربما من خلال السماح للدول الأوروبية بالمضي قدمًا في علاقاتها الاقتصادية مع طهران دون أن تُعاقب من واشنطن.



وأعلنت طهران أكثر من مرَّة عن رفضها تعديل الاتفاق النووي الإيراني، مشيرة إلى أنَّه في حال انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق فإنها ستعيد برنامجها النووي مرة أخرى.



وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى مطالبات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لترامب، بعدم التخلي عن الاتفاق لما له من مآلات قد تكون سيئة.