محافظ الغربية يعلن موعد افتتاح قسم الحروق بزفتي

طلب اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، من الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، والدكتور محمد الجوهري، مدير مستشفي زفتي العام، افتتاح فرع الحروق بالمستشفي العام، الاثنين القادم، مؤكدًا حضوره لافتتاح الفرع.



يُذكر أن صقر وافق على دعم قسم الحروق بمستشفي زفتي العام، بـ٢ مليون جنيه، ذلك عقب تكلفة هذا القسم بمبلغ ١٥ مليون، من قِبل وزارة الصحة.



وكانت جلسة جمعت محافظ الغربية، ورئيس مدينة زفتي، اللوء محمد شوقي بدر، داخل نادي زفتي الرياضي بوجود رئيس النادي ونائبه، وبعض أعضاء المجلس، وجمع كبير من الجمعية العمومية في وجود أحد الإعلاميين من أبناء مدينة زفتي، ووعد المحافظ الجميع بحل جميع مشاكل التي تواجه سكان المدينة.