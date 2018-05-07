سبب غياب إلهام شاهين عن التكريم بـ«فاتن حمامة»

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها لتكريمها بمهرجان يحمل اسم الراحلة فاتن حمامة والذي اختتمت فعاليات دورته الرابعة، مساء اليوم الاثنين.



وقالت شاهين، في تصريح خاص لـ«الدستور"، إنها غابت عن استلام الجائزة بنفسها نظرًا لسفرها الخارجي، مشيرة أنها طلبت من إدارة المهرجان أن يتسلم شقيقها أمير الجائزة، نظرًا لعدم استطاعتها الحضور.



واختتمت، اليوم الاثنين، الدورة الرابعة من مهرجان فاتن حمامة الذي ترأسته المخرجة الشابة ماجي أنور، وشارك فيه ما يقرب من 20 فيلمًا.