الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في مديرية الملاجم بالبيضاء

تمكن الجيش الوطني اليمني بمساندة طيران التحالف العربي، اليوم، من تحرير مواقع جديدة بمديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان المركز الإعلامي للقوات المسلحة، تأكيد قائد اللواء 173 مشاة العميد صالح المنصوري، أن أبطال الجيش اليمني تمكنوا من تحرير بعض المواقع التابعة لمديرية الملاجم".



وأضاف أن أبطال الجيش اليمني تمكنوا من السيطرة على الخط الاسفلتي الرابط بين جبهة الملاجم وجبهة القنذع بمديرية نعمان، والسيطرة النارية على مواقع كمب الشركة، ولاتزال المعارك مستمرة حتى اللحظة، وسط تقدم ثابت لقوات الجيش.



وأضاف العميد المنصوري أن طيران التحالف العربي استهدف بعدة غارات ثلاثة أطقم كانت تحمل تعزيزات بشرية وذخائر للميليشيات الحوثية، وتمكن من تدميرها ومقتل جميع من كانوا على متنها.



وأشار البيان إلى أن طيران التحالف العربي استهدف ثلاثة أطقم أخرى تابعة للميليشيات الانقلابية في منطقة "ظهر البياض"، و"مفرق وعالة" بمديرية الملاجم، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات قتالية.