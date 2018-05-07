عمرو يوسف في سويسرا بسبب «طايع»

يستعد النجم عمرو يوسف وطاقم عمل مسلسله الجديد «طايع» للتواجد خلال الساعات القادمة بسويسرا، لتصوير عدة مشاهد من المسلسل المقرر عرضه خلال رمضان القادم على شاشة "سي بي سي"، والتليفزيون السعودي.



ويستمر التصوير بسويسرا لعدة أيام تقارب على الأسبوع، ليعود للقاهرة لينهي التصوير تمامًا خلال النصف الأول من شهر رمضان عقب التصوير لمدة أسبوعين بمحافظة الأقصر.



ويشارك في بطولة "طايع" إلى جانب عمرو يوسف كل من عمرو عبدالجليل، صبا مبارك، سهير المرشدى، مها نصار، تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "ماجنوم" للمنتجين هشام تحسين ورامى إمام.



