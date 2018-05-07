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الإثنين 07/مايو/2018 - 11:19 م

ضبط 7.800 طن تمر جاف بدون بيانات بطلخا

أحمد الشعراوي
أحمد الشعراوي
الدقهلية - سالى نافع
dostor.org/2161007

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية الإثنين، غلق مخزن لإحدى المنشآت الغذائية الكبرى بمدينة طلخا لضبط 7.800 طن تمر جاف دون بيانات ولعدم وجود ترخيص، إضافة إلى وجود قصور في الاشتراطات الصحية.

جاء قرار المحافظ، بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج حملات المرور الميداني لتفتيش مراقبه الأغذية بقطاع الطب الوقائي بمديريه الصحة، موجهًا وكيل وزارة الصحة، بتحرير المحاضر اللازمة وإحالة الواقعة للنيابة العامة لإعمال شؤنها في الواقعة ومتابعة تصرفات النيابة في هذا الشأن.

ووجه الشعراوي رئيس مركز ومدينه طلخا، للتنسيق مع مديرية القوى العاملة قطاع الأمن الصناعي، لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية للغلق الإداري للمخزن المشار إليه.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم إعدام 75 كيلو أغذية متنوعه فاسدة، لافتًا إلى أنه تم سحب 10 عينات لأغذية مختلفة وإرسالها للمعامل للتحاليل، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار الحملات الميدانية لمراقبة الأسواق والمنشآت الغذائية ومحلات بيع المشروبات.

شدد المحافظ على استمرار جهود مديرية الصحة في القيام حملات للتفتيش على مختلف المنشآت ومحال الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز، حرصًا على صحة وحياة المواطنين والتوسع في تنفيذ تلك الحملات بأنحاء المحافظة وتطبيق القانون لردع المخالفين.

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