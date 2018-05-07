«عمومية النقض» لترقية مستشارين بالمحكمة وتوزيع العمل الصيفي غدا

تعقد محكمة النقض، غدا الثلاثاء، الجمعية العمومية العادية لأعضائها، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس المحكمة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك للنظر في اختيار عدد من المستشارين، من بين مستشاري محاكم الاستئناف والنيابة العامة، للعمل بمحكمة النقض.



وقال المستشار محمد رضا حسين، نائب رئيس محكمة النقض، والمتحدث الرسمي باسم المحكمة، إن الجمعية العمومية ستنظر أيضًا في ترقية عدد من مستشاري المحكمة إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، وبحث توزيع العمل الصيفي بالمحكمة، والموافقة على تفويض رئيس المحكمة في شئون إدارتها خلال الفترة المقبلة، وما يستجد من مقترحات أخرى يتم طرحها.



وأوضح، أن الانعقاد الثاني للجمعية العمومية لمحكمة النقض سيكون في شهر سبتمبر المقبل، لبحث توزيع العمل خلال العام القضائي الجديد 2018 – 2019 وتوزيع الدوائر بالمحكمة، واقتراح إنشاء دوائر جديدة بالمحكمة لسرعة الفصل في القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة.

