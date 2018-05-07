«نيفين» تنتحر بـ«قرص الموت» في البحيرة لمرورها بحالة نفسية سيئة

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الإثنين، عقب تناولها حبوب حفظ الغلال بعزبة سالم، التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، لمرورها بحالة نفسية سيئة.



تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوصول «نفين. م. م» ( 15 عامًا) ومقمية بعزبة سالم التابعة لقرية زهور الأمراء، بدائرة المركز جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود زرقة طرفية مسحوبة بالوجه والشفتين واتساع شديد بحدقة العين، إثر تناول مادة غير معلومة.



وبسؤال والدتها «علية. إ. ع» (40 سنة- ربة منزل)، أقرت بتناول نجلتها قرص حفظ الغلال، لمرورها بحالة نفسية سيئة، ما أدى لوفاتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاتها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4081 إداري مركز شرطة الدلنجات.

