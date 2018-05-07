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الإثنين 07/مايو/2018 - 11:17 م

«صقر» يعد بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع للملاعب بنادى زفتى

«صقر» يعد بتخصيص
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2161004

وعد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، مجلس إدارة نادي زفتي الرياضي بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع ملاعب خارج مبنى النادي، لزيادة عدد أعضاء النادي عن ٧ آلاف عضو، وعدم وجود ملاعب مناسبة لأعضاء النادي.

وجمعت جلسة محافظ الغربية، ورئيس مدينة زفتي، اللوء محمد شوقي بدر، بمجلس إدارة نادي زفتي الرياضي بوجود رئيس النادي مصطفي الشوربجي، ونائبه محمد يوسف النجار، وأعضاء المجلس محمد أمين، ومصطفي البنهاوي، وبجاد الشافعي، وشادي العايدي، وعمرو مختار، وعددًا من أعضاء الجمعية العمومية.

ووعد صقر بتخصيص قطعة الأرض بعدما طلب نائب رئيس النادي وعزز طلبه كلًا من اللواء محمد شوقي بدر، رئيس المدينة وأحد الإعلاميين.

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