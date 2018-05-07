«التنمية الصناعية»: استراتيجية جديدة لإدارة 133 منطقة صناعية

أكد أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك استراتيجية جديدة لإدارة المناطق الصناعية القائمة وعددها 133 منطقة وما يستجد من مناطق أخرى في المحافظات كافة بمنظور جديد طبقًا لأعلى المعايير العالمية؛ لرفع كفاءتها وصيانتها ووضع مراكز تدريب متخصصة بها.



وأوضح عبدالرازق أن مجلس أمناء كل منطقة صناعية سيتولى تحديد الاحتياجات من تخصصات العمالة المدربة والمناهج التدريبية المطلوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كل منطقة من العمالة الفنية المدربة طبقا لاحتياجات الصناعات الفعلية القائمة بكل منطقة، مضيفًا أن تطوير التدريب الفني وتوفير العمالة المؤهلة يأتي على رأس أولويات وزارة التجارة والصناعة لمجاراة النمو الصناعي الكبير وتلبية احتياجات الصناعة.



جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الهيئة الإثنين، خلال فعاليات الجلسة الثالثة للملتقى السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية حول استراتيجية الارتقاء بخطط التنمية المستدامة للمدن الصناعية الذي تم تنظيمه من شركة سي اس أر إيجيبت، بحضور الدكتور شيرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات، المشرف على برامج التنمية بوزارة التجارة والصناعة وعبد العال حسني، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية وأدار الجلسة المهندس أسامة عثمان، مدير شركة التنمية الصناعية، التابعة لهيئة التنمية الصناعية وذلك وسط حضور كوكبة من المسئولين وخبراء الصناعة ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب الشركات وجميع المهتمين بالعمل التنموي في مصر.



وقال عبد الرازق إن المسئولية المجتمعية للشركات هي عملًا إخلاقيًا مستمر ومشترك، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين نوعية الحياة للعاملين وأسرهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل.



أظهر التطبيق العملي أن كثيرًا من قادة وأصحاب الشركات يرغبون في المشاركة المجتمعية وينظرون إلى العملية الاقتصادية على أنها نشاط اجتماعي ووطنى وإنساني يهدف للتنمية والمشاركة في العمل العام.



وصرح عبد الرازق أنه انطلاقا من الدور الذي تلعبه الحكومة في تهيئة المناخ الملائم، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة للقطاع الصناعي الذي يعد المحرك الرئيسي لتحقيق التحول في الاقتصاد القومي كان الاهتمام بترجمة هذا التوجه إلى خطوات وإجراءات من خلال اطلاق استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020.



وأوضح أنه في هذا الصدد قامت الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية أهمها إصدار قانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية الذى بموجبه تم اختصار زمن استخراج التراخيص الصناعية من 634 يوم وفقًا لتقارير البنك الدولى لتكون 7 أيام فقط بنظام الإخطار للمشروعات قليلة المخاطر و30 يوم للمشروعات عالية المخاطر وكذلك اختصار الإجراءات من 7 إجراءات إلى 3 إجراءات أساسية فقط.



فضلًا عن إصدار قانون توحيد ولاية الأراضى الصناعية الذى بموجبه سيتم نقل ولاية الأراضى الصناعية فى المحافظات كافة، لتكون تحت ولاية جهة واحدة فقط وهى هيئة التنمية الصناعية وما يستتبعه ذلك من سهولة وسرعة تخصيص الأراضى الصناعية.



ولفت رئيس الهيئة إلى أنه تم توفير 28.5 مليون م2 أراضى صناعية مرفقة فى المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016، حتى الآن، وهو جهد غير مسبوق للحكومة المصرية من أجل التغلب على مشكلة ندرة الأراضى الصناعية.