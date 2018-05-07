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الإثنين 07/مايو/2018 - 11:14 م

«فودة» يلتقي بفريق تنفيذ مشروع زراعة تقاوي بنجر السكر

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أ ش أ
dostor.org/2161002

التقى اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الاثنين، بمكتبة بشرم الشيخ، بالدكتورة نبوية صالح غره، الباحث الرئيسى لمشروع تربية وإنتاج تقاوي بنجر السكر والفريق البحثي المكون من الدكتور محمد مصطفي المغربي، أستاذ الفسيولوجي بمعهد بحوث المحاصيل السكرية، والدكتور خليل عبد الحليم علام، أستاذ الري بمعهد بحوث الهندسة الزراعية، والدكتور هاشم محمد محمود، أستاذ بمعهد بحوث الهندسة الزراعية، والدكتور محمد محمد المنحلي، مدرس بمعهد بحوث المحاصيل السكرية، والدكتورة أسماء يوسف مخيمر، عضو الفريق البحثي بالمشروع، والمهندس عاطف حامد فرج، مدير عام مديرية الزراعة بجنوب سيناء، واللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي لمحافظ جنوب سيناء.

وتم خلال اللقاء استعراض أهم انجازات المشروع الذي بدأ بسانت كاترين عام 2007، والتي تحققت بالتعاون الوثيق المثمر بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلًا في مركز البحوث الزراعية، ومحافظة جنوب سيناء متمثلة في مديرية الزراعة، واستغلالًا للظروف المناخية النادرة التي تمتاز بها مدينة سانت كاترين، التي حققت إنتاج تقاوي بنجر سكر مصرية تحت اسم "مصر27"، وهو صنف مصري أصيل تم تسجيله العام الماضي، ويهدف المشروع إلى التوسع في إنتاج هذا الصنف من تقاوي بنجر السكر للاستغناء التدريجي عن استيراد تقاوي بنجر السكر من الخارج، علاوة على تحقيق عائد اجتماعي للمزارعين المشاركين في المشروع، وخلق فرص عمل للشباب من أبناء سانت كاترين، مما يجعل من هذا المشروع أحد المشروعات القومية التنمويه التي تهدف إليها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بجنوب سيناء.

جدير بالذكر أن الفريق البحثي عقد، صباح اليوم الاثنين، دورة تدريبية خاصة بإنتاج تقاوي بنجر السكر، بالمركز الإرشادي بمجمع المصالح الحكومية في مدينة طور سيناء تناول الزراعات التي تصلح بالمناطق الجافة، وطرق تحسين الإنتاج النباتي، وتعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه.

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