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الإثنين 07/مايو/2018 - 11:11 م

البحرية الليبية تنقذ 406 مهاجرين غير شرعي بينهم مصريون

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2160999

قال أيوب قاسم المتحدث باسم البحرية الليبية اليوم، إن إحدى دوريات حرس السواحل (الزورق الكفاح) تمكنت من إنقاذ 406مهاجر غير شرعي، من بينهم 70 امرأة، و22 طفلًا كانوا على متن 3 قوارب مطاطية على بعد 25 ميلا بحريا شمال منطقة "القره بوللي" الواقعة شرق طرابلس.

وأضاف قاسم أن المهاجرين ينتمون لجنسيات مصرية وبنغالية وأفريقية.

وتابع قاسم قائلا إنه تم نقل هؤلاء المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية حيث تم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، مشيرًا إلى أنه تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة بمركز إيواء طريق السكة، وسط العاصمة الليبية.

يشار إلى أن السواحل الليبية تعد نقطة الانطلاق للقوارب التي تحمل مهاجرين غير شرعيين للوصول عبر البحر المتوسط إلى اوروبا بحثا عن ظروف معيشية أفضل.

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