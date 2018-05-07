بيت الشعر بالأقصر ينظم أمسية شعرية لعبدالحميد

نظم بيت الشعر بالأقصر، مساء اليوم الاثنين، أمسية ثقافية للدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة السابق، تحدث فيها عن كتابه "الحلم والكيمياء والكتابة في عالم الشاعر محمد عفيفي مطر".



وحضر الأمسية عددً من رجال الثقافة والأدب على رأسهم الأستاذ محمد العدوي، مدير قصر ثقافة الأقصر، والدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي، والعديد من رموز محافظة الأقصر وشعراء المحافظة والمبدعين.



وتحدث عبدالحميد في تاريخ ونشأة الشاعر محمد عفيفي مطر وعن تأثيره في الشعر وإبداعه وتنوعه في مجالات عطائه بين المقالات النقدية وقصص الأطفال وترجمة الشعر.