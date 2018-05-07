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الإثنين 07/مايو/2018 - 11:04 م

البحرية الليبية: إنقاذ 100 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل صبراتة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2160991

قالت البحرية الليبية اليوم، إن إحدى دوريات حرس السواحل تمكنت من إنقاذ 100 مهاجر غير شرعيًا من بينهم 11 امرأة كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 20 ميل شمال مدينة "صبراتة" غرب
طرابلس.

وأضافت البحرية في بيانها، أن المهاجرين كانوا من جنسيات مختلفة، مغربية، تونسية، جزائرية، بنغالية وأفريقية، بالإضافة 18 مهاجرا ليبيا.

وذكر البيان أنه تم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

يذكر أن مدينة صبراتة الليبية تعد أكبر نقاط التهريب منذ سنوات ورغم إعلان القوات الإيطالية والليبية عن عمليات أمنية لردع زحف المهاجرين والقبض على عدد من المهربين، إلا أن الزوارق لازالت تخرج من ساحل هذه المنطقة.

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