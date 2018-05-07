«الدفاع الروسية» تعلن تحطم مروحية شرق سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الإثنين، عن تحطم مروحية عسكرية من طراز «كا-52» تابعة لقوات روسيا شرق الأراضي السورية ومقتل طياريها.



وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها بهذا الصدد: «تحطمت مروحية روسية من طراز كا-52 خلال تنفيذها تحليقا مخططا له فوق المناطق الشرقية للجمهورية العربية السورية، ما أسفر عن مقتل كلا الطيارين».



وأضافت الوزارة أن فريق إنقاذ تمكن من العثور على جثماني الطيارين ونقلهما إلى القاعدة، التي انطلقت منها المروحية.



وشددت الدفاع الروسية في البيان على أن «معلومات أولية تشير إلى أن سبب الحادث قد يعود إلى خلل فني».



ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه يطال القوات الروسية في سوريا خلال أقل من أسبوع، إذ أعلنت وزارة الدفاع، الخميس الماضي، عن تحطم مقاتلة من طراز «SU-30 SM» قبالة سواحل مدينة جبلة السورية، عقب إقلاعها من قاعدة حميميم، ومقتل طياريها.

