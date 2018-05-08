اليوم.. «خطة النواب» تناقش موازنة «النقل» بحضور «عرفات»

تستأنف لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2018 2019.



ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها خطة وموازنة وزارة النقل، وذلك بحضور المهندس هشام عرفات، وزير النقل.



يذكر أن اللجنة كانت بدأت مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة مطلع الأسبوع الجاري، حيث انتهت من مناقشة موازنة وزارات الصحة والتعليم العالي والبترول، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، فيما عقدت اجتماعًا، أمس الإثنين، لمناقشة موازنة التعليم بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم.