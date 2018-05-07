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الإثنين 07/مايو/2018 - 10:43 م

سفير هولندا في مصر: محمد صلاح أفضل لاعب على الكوكب

محمد صلاح
محمد صلاح
أ ش أ
dostor.org/2160974

أكد سفير هولندا في القاهرة لورانس ويستهوف، عمق العلاقات التي تربط بين بلاده ومصر في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامته سفارة هولندا بالقاهرة، مساء اليوم الإثنين، بمناسبة العيد الوطني «يوم الملك».

وكشف السفير عن أن وفدًا اقتصاديًا هولنديًا سيزور القاهرة الأسبوع المقبل؛ لبحث المزيد من فرص التعاون والاستثمار.

وأشار السفير إلى حجم الاستثمارات الهولندية الكبيرة في مصر في العديد من القطاعات مثل الكهرباء والأغذية والتشييد، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها مصر، مؤكدًا أن بلاده ستواصل دعم مصر في هذا الصدد، كما ستقوم بتشجيع الشركات الهولندية الراغبة في الاستثمار في مصر.

ولفت السفير إلى تميز مصر وهولندا في مجال رياضة كرة القدم، قائلًا «إن هولندا لم تتأهل للأسف إلى منافسات كأس العالم لكرة القدم بروسيا غير أن مصر تأهلت ولديها محمد صلاح الذي يعد أفضل لاعب على الكوكب الآن».

وكانت الاحتفالية قد بدأت بعزف السلامين الوطنيين لمصر وهولندا.

وحضر الاحتفال نخبة من السياسيين والدبلوماسيين والمثقفين ورجال المجتمع والإعلاميين والرياضيين.

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