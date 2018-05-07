بيان هام من الجيش اللبناني بشأن اشتباكات بيروت

أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانًا للمواطنين، مساء اليوم، في أعقاب الاشتباكات التي وقعت ببيروت عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية اللبنانية.



وقال البيان: «في أعقاب الإنتخابات النيابية ولدى صدور النتائج، بادر بعض المواطنين في مدينة بيروت وعدد من المناطق الأخرى إلى إقامة احتفالات وتسيير مواكب وإطلاق النار في الهواء ابتهاجًا، ما أدى إلى حصول بعض الإشكالات، فعمد الجيش إلى تسيير دوريات وإقامة حواجز ظرفية، حفاظًا على الأمن ومنعًا لتمدّدها».



وحذّرت قيادة الجيش في بيانها المواطنين من القيام بأيّ عمل مخلٍّ بالأمن، وإطلاق النار في الهواء ابتهاجًا، وتؤكّد أنها ستعمل على ملاحقة المخالفين ومطلقي النار وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص.