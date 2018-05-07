الإثنين 07/مايو/2018 - 10:31 م
تحطم مروحية عسكرية روسية شرق سوريا ومقتل طياريها
محمود شومان
dostor.org/2160969
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم مروحية عسكرية روسية شرق سوريا ومقتل طياريها.
وقالت روسيا إن حادث التحطم ناتج عن خلل فني.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم مروحية عسكرية روسية شرق سوريا ومقتل طياريها.
وقالت روسيا إن حادث التحطم ناتج عن خلل فني.
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