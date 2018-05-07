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اقتصاد
الإثنين 07/مايو/2018 - 10:25 م

ارتفاع أرباح «هوختيف» الألمانية للتشييد خلال الربع الأول

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2160966

أعلنت شركة التشييد العملاقة الألمانية "هوختيف" اليوم الاثنين، ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 9ر97 مليون يورو بما يعادل 52ر1 يورو لكل سهم مقابل 3ر88 مليون يورو بما يعادل 37ر1 يورو لكل سهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ صافي أرباح تشغيل الشركة،والتي لا تشمل البنود غير المتكررة،3ر106 مليون يورو بما يعادل 65ر1 يورو لكل سهم مقابل 3ر93 مليون يورو بما يعادل 45ر1 يورو لكل سهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي أي بزيادة نسبتها 14% سنويا.

في الوقت نفسه، زادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3ر2% سنويا إلى 27ر5 مليار يورو، مقابل 15ر5 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتتوقع الشركة تحقيق أرباح تشغيل تتراوح بين 470 و520 مليون يورو خلال العام الحالي ككل.

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