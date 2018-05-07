زعيم المعارضة الأرمينية ينفي اعتزامه التنكيل بخصومه

نفى نيكول باشينيان، زعيم المعارضة في أرمينيا، اليوم اعتزامه التنكيل بخصومه السياسيين حال اختياره المتوقع غدًا الثلاثاء من جانب البرلمان لشغل منصب رئيس الوزراء.



ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن باشينيان أكد، في تصريحات اليوم للصحفيين، أن صفحة الملاحقة السياسية في أرمينيا ولّت ولن يكون هناك انتقام أو تنكيل حال فوزه برئاسة الحكومة.



كان باشينيان قد قاد أعمال الاحتجاج التي دامت عدة أسابيع وشارك فيها آلاف من المواطنين وأجبرت رئيس الوزراء، سيرج سركيسيان، في النهاية على الاستقالة من منصبه.