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الإثنين 07/مايو/2018 - 10:16 م

الحريري يطالب بمعالجة «الفلتان الأمني» في بيروت

سعد الحريري
سعد الحريري
أ ش أ
dostor.org/2160961

أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مساء الإثنين، اتصالين هاتفيين بقائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الحريري، فى بيان مساء اليوم، أن الحريري طلب من قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي معالجة الفلتان في بيروت واتخاذ التدابير اللازمة بأقصى سرعة ممكنة قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.

من جانبه، أشار تيار المستقبل اللبناني الى أن فلول من الخارجين على القانون حاولت طوال اليومين الماضيين نشر حالة من الفلتان والفوضى في أحياء بيروت والقيام بعمليات تخريب والاعتداء على النصب التذكاري لرفيق الحريري في مكان استشهاده واقتحام منطقة عائشة بكار بمئات الدراجات النارية وإطلاق هتافات مذهبية واستفزازية تعيد العاصمة إلى مناخات التحريض والعبث بالسلم الأهلي.

وقال تيار المستقبل، في بيان الإثنين، إن تيار المستقبل وأبناء بيروت يعبرون عن سخطهم تجاه هذه الممارسات الشاذة والمشبوهة ويحملون المسئولية الكاملة للقيادات السياسية والحزبية المعنية بضبط فلتان عناصرها وردعها عن مواصلة المسيرات المذهبية وما يترتب عليها من ردات فعل.

وأهاب التيار بجميع الشبان والأنصار التزام ضبط النفس والامتناع عن تنظيم أية مسيرات مضادة والتعاون مع الجيش وقوى الأمن الداخلي لضبط الوضع.

من جانبه، استنكر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الممارسات المسيئة التي قامت بها بعض مواكب السيارات التي جابت شوارع العاصمة بيروت وطالت رموزا ومقرات ومقامات "تحترم وتجل".

وقال بري، في بيان صدر مساء اليوم: "إن كرامة العاصمة بيروت وكرامة أبنائها وعائلاتها الكريمة وقياداتها هي من كرامتنا، وأي مساس بها مساس بكرامتنا وكرامة كل اللبنانيين".

وأضاف" إننا ندين بأشد عبارات الإدانة كل المظاهر المقيتة التي حدثت في بعض شوارع بيروت والتي أساء فيها بعض المتهورين لحركة أمل وحزب الله ولإنجازاتهما"، مؤكدًا أن هذه التصرفات اللامسئولة لا تعبر عن سلوكيات وأدبيات وأخلاق أبناء الإمام الصدر وحزب الله، وهي ممارسات مدانة بكل المقاييس الأدبية والأخلاقية والديني نضعها ومرتكبيها والقائمين عليها تحت عين الأجهزة الأمنية والقضائية التي أجرينا بها الاتصالات اللازمة لاتخاذ التدابير القانونية بحقهم لردعهم وإحالتهم للقضاء المختص".

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