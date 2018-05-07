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فن
الإثنين 07/مايو/2018 - 10:16 م

تكريم روجينا في حفل مهرجان «world arts day»

الفنانة روجينا
الفنانة روجينا
حسين الجندي
dostor.org/2160960

كرّمت إدارة مهرجان «world arts day» عددا كبيرا من نجوم الفن في فندق براميزا الدقي، وكان من بينهم الفنانة روجينا.

وأهدت إدارة مهرجان «world arts day» الدورة الأولى درع الشرف للنجمة الكبيرة لبنى عبدالعزيز، تقديرًا لها على مشوارها الفني والإنجازات التي حققتها في تاريخ السينما، وكذلك النجم الكبير جميل راتب تقديرا له لما قدمه من أعمال فنية أثرت في الجمهور المصري والعربي.

وحضر عدد كبير من الفنانين لتكريمهم منهم فاروق الفيشاوي وأحمد زاهر ونرمين ماهر والمخرج مجدي الهواري ومنة فضالي وخالد سرحان وأماني كمال وميدو عادل ولقاء سويدان وسيد رجب وهاجر الشرنوبي وخالد سرحان، والمخرج كمال منصور ووليد يوسف ومحمد أنور وخالد كمال.

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