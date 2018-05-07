الشرطة الأفغانية: إحباط هجوم انتحاري استهدف حملة تبرع بالدم في كابول

أعلنت الشرطة الأفغانية عن إحباط هجوم انتحاري استهدف، اليوم الاثنين، حملة للتبرع بالدم في كابول.



وقالت شرطة كابول، إن مهاجما انتحاريا أراد استهداف حملة للتبرع بالدم في منطقة شهر-نو لكنها استوقفته.



وقال متحدث باسم شرطة كابول حشمت ستانيكزاي لـ "قناة تولو نيوز": "فقط الانتحاري قُتل بعد أن فجر متفجراته قبل الوصول إلى هدفه"، مضيفًا أنه "لم يصب أحد في الانفجار".



ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسئوليتها عن الهجوم.



يأتي الهجوم بعد أسبوع من مقتل اثنين من الانتحاريين في تفجير مزدوج وقع في منطقة شاش دارك في كابول. وكان تسعة من الصحفيين من بين القتلى في الانفجار.