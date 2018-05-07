عاجل.. قتلى وجرحى في اشتباكات بين أنصار حزب الله وتيار المستقبل

أفادت مصادر لبنانية بوقوع قتلى وجرحى في اشتباكات جرت مساء اليوم، بين مناصري حركة أمل وحزب الله من جهة، ومناصري تيار المستقبل من ناحية أخرى، في العاصمة بيروت على خلفية الإعلان المبدئي لنتائج الانتخابات البرلمانية.



وقالت قناة MTV اللبنانية إن شوارع العاصمة وضواحيها شهدت اشتباكات عدّة، مساء اليوم، أدّت إلى سقوط عدد من الجرحى، إضافة إلى تداول معلومات غير مؤكدة عن سقوط قتيل.



ونشرت القناة مقطعا مصورا يظهر وقوع عمليات كر وفر بين الجانبين وسط سماع دوي إطلاق نيران كثيف وذلك في منطقة السوديكو.



وانتشر الجيش اللبناني على الفور في العاصمة بأوامر من رئيس الوزراء سعد الحريري، وسط تحذيرات من اندلاع حرب أهلية جديدة كالتي جرت في مايو 2008، حينما هاجم مقاتلو حزب الله الفصائل اللبنانية الأخرى في العاصمة.