واشنطن تدعو إلى إرجاء الانتخابات في فنزويلا وتفرض عقوبات

دعت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، إلى إرجاء الانتخابات المقررة في فنزويلا في 20 مايو، معتبرة أنها "مهزلة"، وأعلنت سلسلة عقوبات على شركات وأفراد فنزويليين.



وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، أمام منظمة الدول الأمريكية، أن "الانتخابات المزعومة المقررة ليست سوى مهزلة"، مضيفا: "ندعو (الرئيس نيكولاس) مادورو إلى تعليق هذه الانتخابات التي تشكل مهزلة واجراء انتخابات حقيقية".



وانتقد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وعدد كبير من دول أمريكا اللاتينية قرار كراكاس إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 20 مايو، بعدما كانت مقررة في ديسمبر، منددة بافتقارها إلى الشفافية.



ودعت المعارضة الفنزويلية إلى مقاطعة الانتخابات وإلى تظاهرة كبرى رفضا لها.



من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها فرضت عقوبات على عشرين شركة منها 16 مقارها في فنزويلا وبحق ثلاثة أفراد بينهم مدير سابق للجهاز الفنزويلي للاستخبارات المالية.



وقالت الوزارة في بيان: "تبين لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، أن المواطن الفنزويلي لويس مارتن اوليفاريس المعروف بمارتن هو مهرب كبير للمخدرات".



وفي إطار أنشطته لتهريب المخدرات وتبييض الأموال، أفاد مارتن من دعم مالي أو لوجستي من جانب والتر الكسندر ديل نوغال ماركيز وماريو انطونيو رودريغيز اسبينوزا.



وحددت الوزارة عشرين شركة بينها 16 في فنزويلا والبقية في بنما يملكها أو يسيطر عليها الأفراد الثلاثة المذكورين.



وبناء عليه، أمرت الإدارة الأمريكية بمصادرة كل أصول هؤلاء وحظرت على المواطنين الأمريكيين ممارسة التجارة مع الشركات التي شملتها العقوبات.



وأوضحت وزارة الخزانة أيضا، أن مارتن دفع لمسئولين عسكريين فنزويليين عند الحدود مع كولومبيا للسماح له ببيع الكوكايين لشبكات مخدرات أخرى.



وقال وزير الخزانة ستيف منوتشين في البيان: "نرفض أن يتمكن مسئولون في النظام الفنزويلي من الوصول الى النظام المالي الأمريكي ما دمنا نعمل مع الشركاء الدوليين لإعادة الديمقراطية والازدهار إلى فنزويلا".



وتواجه فنزويلا أزمة اقتصادية خطيرة دفعت مئات الآلاف إلى مغادرة البلاد.