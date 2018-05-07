عاجل.. تيار المستقبل يحذر من حرب أهلية في لبنان ويدين تصرفات حزب الله

حذر تيار المستقبل اللبناني، الذي يقوده رئيس الوزراء اللبناني، مساء اليوم، من اندلاع موجة عنف دامية في لبنان، تعيد البلاد لسيناريو عام 2008، حينما هاجم حزب الله فصائل لبنانية في العاصمة.



ونشر الجيش اللبناني، مساء اليوم، وحدات عسكرية في بيروت لاحتواء اشتباكات جرت بين مناصرين لحزب الله وحركة أمل من جهة وأنصار تيار المستقبل من جهة أخرى خلال احتفال أنصار الحزب في العاصمة بفوزهم في الانتخابات البرلمانية.



وقال تيار المستقبل، في بيان له اليوم تعليقا على الأحداث: "حاولت فلول من الخارجين على القانون طوال اليومين الماضيين نشر حالة من الفلتان والفوضى في أحياء بيروت، والقيام بعمليات تخريب والاعتداء على النصب التذكاري للرئيس الشهيد رفيق الحريري في مكان استشهاده، واقتحام منطقة عائشة بكار بمئات الدراجات النارية".



وأضاف: "تم إطلاق هتافات مذهبية واستفزازية تعيد العاصمة إلى مناخات التحريض والعبث بالسلم الأهلي، وتُنكئ جراح اليوم المشئوم للسابع من أيار ٢٠٠٨ "، وذلك حسبما نشر التيار عبر موقعه الإلكتروني.



وأكد البيان أن تيار المستقبل يحمل المسؤولية الكاملة للقيادات السياسية والحزبية المعنية بضبط فلتان عناصرها، وردعهم عن مواصلة المسيرات المذهبية وما يترتب عليها من ردات فعل.



وأهاب التيار بهذا الشأن جميع الشبان والأنصار والمحازبين التزام ضبط النفس، والامتناع عن تنظيم أي مسيرات مضادة، والتعاون مع الجيش وقوى الأمن الداخلي لضبط الوضع، وقطع الطريق على المصطادين في المياه العكرة.





