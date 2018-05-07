محادثات لبيع قطاع إدارة صناديق الاستثمار في مجموعة "أبراج" الإماراتية

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين، أن مجموعة "أبراج" الإماراتية للاستثمار تجري محادثات لبيع حصة الأغلبية من أسهم قطاع إدارة صناديق الاستثمار لديها إلى شركة "كولوني نورث ستار" بهدف تعزيز استقرار نشاطها.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء الاقتصادية عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول إن المناقشات بين "أبراج" الموجود مقرها في إمارة دبي وشركة إدارة الأصول الأمريكية بشأن بيع قطاع إدارة صناديق الاستثمار والذي كان قد تم فصله مؤخرا عن المجموعة الإماراتية مازالت في مراحلها الأولى وقد لا تنتهي إلى اتفاق نهائي في ظل الهيكل المعقد للشركة القابضة الإماراتية والصناديق التابعة لها.



وتسعى "أبراج" إلى بيع قطاع إدارة صناديق الاستثمار بهدف توفير السيولة النقدية لها، في ظل عمليات المراجعة الرقابية التي تخضع لها وخروج عدد من كبار مسؤوليها.



وكانت "أبراج" قد فصلت قطاع إدارة صناديق الاستثمار عن الشركة القابضة، في إطار ما قالت إنها عملية إعادة هيكلة مخططة نتيجة التقارير عن إساءة استخدام أموال صندوق للاستثمار في مجال الصحة بقيمة مليار دولار.



يذكر أن شركة "كولوني نورث ستار" تأسست نتيجة الاندماج بين شركة "كولوني كابيتال" المملوكة للملياردير "توم باراك" و"نورث ستار أسيت مانجمنت جروب" و"نورث ستار ريالتي فايننس كورب".



ومنذ اندماج هذه الشركات، ضخ الكيان الجديد استثمارات في مشروعات الرعاية الصحية ومتاجر الجملة وأخيرا وافق على شراء أنشطة العقارات التابعة لمجموعة الفنادق الفرنسية "أكور" إلى جانب الاستثمار في صندوق الاستثمارات العامة السعودي.