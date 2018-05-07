الموافقة على إنشاء مكتب للتصديقات يتبع وزارة الخارجية بالمنيا

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى مساء اليوم الاثنين، على الطلب المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط، ومنسق ائتلاف دعم مصر بالمنيا، على الطلب المقدم منه بإنشاء مكتب للتصديقات يتبع وزارة الخارجية بمحافظة المنيا.



وتمت موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بحضور كل من: النائب الدكتور سمير رشاد ابوطالب مقدم الطلب واللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا، والمستشار محمد علاء الدبلوماسي بالقطاع القنصلي بوزارة الخارجية، والمستشار حسين اسماعيل عبد الرحمن بالقطاع المالي بوزارة الخارجية، وبعض أعضاء مجلس النواب.



وتمت الموافقة على طلب النائب الدكتور سمير رشاد أبوطالب بعد مناقشة وجدال حاد في مجلس النواب بالقاهرة.



وأكد اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا، أن المحافظة عندها استعداد لتوفير المكان اللازم وإزالة جميع المعوقات.



وأكد أبوطالب أن هذا المكتب يوفر الوقت والجهد ويخدم أبناء المحافظة، لافتا إلى أن هذا المكتب يعتبر نقلة حضارية لمحافظة المنيا التى يزيد عدد سكانها على 5.5 مليون نسمة.



جدير بالذكر أن النائب أبوطالب، قد حصل على موافقة سابقة بإنشاء كلية للعلوم الإدارية وكلية للعلوم الصحراوية تابعة لجامعة المنيا، وكذلك تمت الموافقة على مطحن وصومعة بمركز سمالوط شرق نهر النيل بعد انتهاء كوبري نهر النيل.