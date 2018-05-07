برلماني: نقل امتحانات طالبات الأزهر من دار السلام إلى أخميم بسوهاج

التقى طارق رضوان نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة دار السلام بمحافظة سوهاج، الشيخ عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، حيث تم خلال اللقاء الموافقة على نقل اختبارات طالبات الأزهر من مركز دار السلام إلى مركز أخميم بالمحافظة.



وأكد "رضوان" أنه تم التواصل مع إدارة التربية والتعليم بسوهاج ومعاينة مدرسة محمد عبدالحميد رضوان بعزبة رضوان، حيث تم اختيارها لإجراء اختبارات طالبات الأزهر بها، وذلك بعد معاينة مدرسة عزبة رضوان الابتدائية ورفضها لقلة عدد الفصول بها.