عاجل.. اشتباكات بين أنصار حزب الله والحريري.. والجيش ينتشر في بيروت

نشر الجيش اللبناني، مساء الإثنين، وحدات عسكرية، بكثافة في بيروت لاحتواء اشتباكات جرت بين مناصرين لحزب الله وحركة أمل من جهة وأنصار تيار المستقبل من جهة أخرى خلال احتفال أنصار الحزب في بيروت بفوزهم في الانتخابات البرلمانية.

فيما أكد الجيش اللبناني أن الوضع هادئ الآن في بيروت، ولا صحة لما يتداول به عبر وسائل التواصل لوجود مسلحين في أحياء بيروت، وذلك حسب قناة "MTV" اللبنانية.



وحققت حركة أمل وحزب الله انتصارا قويا في الانتخابات البرلمانية التي انتهت، أمس، مقابل تراجع حاد لتيار المستقبل، خاصة في العاصمة بيروت التي تعتبر معقلا لأنصار المستقبل.