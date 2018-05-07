القاهرة : الإثنين 07 مايو 2018
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الإثنين 07/مايو/2018 - 09:08 م

نائب وزير الخارجية يؤكد أهمية قطاع السياحة بالنسبة للاقتصاد

السفير حمدي سند لوزا
السفير حمدي سند لوزا
أ ش أ
dostor.org/2160900

عقد السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية اجتماعًا، الإثنين، مع زوراب بولوليكاشفينى سكرتير عام منظمة السياحة العالمية خلال زيارته إلى مصر للمشاركة فى فعاليات كل من اجتماع الدورة الـ44 للجنة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، والمؤتمر الإقليمى حول "تنمية العنصر البشرى فى قطاع السياحة: آفاق جديدة" المقرر عقدهما يومى 8 و9 مايو 2018 بمدينة شرم الشيخ، وذلك فى إطار عضوية مصر فى المجلس التنفيذى للمنظمة عن إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن الفترة 2018-2021.

وأكد نائب وزير الخارجية على أهمية قطاع السياحة للاقتصاد المصرى والذى شهد انتعاشة واضحة خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016، كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والمنظمة، خاصة فى مجال العلاقات العامة والإعلام.

واستعرض السفير حمدى لوزا الجهود المبذولة لتعزيز الأوضاع الأمنية الداخلية والعمل على استقرارها، لا سيما فى منطقة شرم الشيخ، حيث يأتى انعقاد اجتماعات المجلس التنفيذى للمنظمة تأكيدًا على عودة الاستقرار للمنطقة، فضلًا عن ثقة المجتمع الدولى فى قدرة مصر التنظيمية، لاسيّما بعد اختيار مدينة شرم الشيخ لتنظيم عدة مؤتمرات دولية خلال الفترة المقبلة.

في هذا السياق، أعرب نائب وزير الخارجية عن التطلع للتنسيق مع المنظمة لحث الدول الأعضاء على تحديث إرشادات السفر فيما يتعلق بزيارة رعاياهم إلى مصر.

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