قصور الثقافة توزع جوائز مسابقات الشباب وثقافة القرية

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، الإثنين، احتفالية لتوزيع جوائز نتيجة المسابقة البحثية التي أقامتها الإدارات العامة "الشباب والعمال، وثقافة المرأة، وثقافة القرية".



وتم تكريم الفائزين في المسابقة باعطائهم شهادات التقدير وجوائز مالية وهم أولًا: الفائزون في مسابقة الإدارة العامة لثقافة القرية خمسة متسابقين فازوا بجوائز مالية بالإضافة لشهادات التقدير، وأوصت لجنة التحكيم بمنح الفائزين من السادس وحتي الثامن شهادات تقدير لتميز أبحاثهم.



أما الفائزين في المسابقة البحثية لإدارة الشباب والعمال فقد فاز ثلاثة متسابقين بالجوائز الثلاثة الأولي وهي جوائز مالية وشهادات التقدير، إضافة لفوز 4 فائزين بشهادات التقدير لتميز أبحاثهم، كما فاز سبعة متسابقين في مسابقة الإدارة العامة لثقافة المرأة، كما تم تكريم الدكتورة هالة يسري أحد المحكمين في المسابقة بمركز بحوث الصحراء بإهدائها شهادة تقدير.



حضر الاحتفال الدكتورة حنان موسي رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وميرفت إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للشباب والعمال، وحمدي سعيد مدير عام الإدارة العامة لثقافة القرية، وصبرية محمود مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة.