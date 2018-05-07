وزير الداخلية اللبناني يعلن أسماء النواب الفائزين بالانتخابات النيابية لعام 2018



أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق أسماء النواب الفائزين بالانتخابات النيابية لعام 2018، مشيرا الى أنه فى دائرة الشمال الأولى "عكار"، فاز كل من وليد البعريني (سني) ومحمد سليمان (سني) وطارق المرعبي (سني) وخضر حبيب (علوي) وهادي حبيش (ماروني) وهبة قاطيشا (روم أورثوذكس) وأسعد درغام (روم أورثوذكس).

وفي دائرة الشمال الثانية "طرابلس"، فاز كل من نجيب ميقاتي (سني) ومحمد كبارة (سني) وسمير الجسر (سني) وديما جمالي (سني) وفيصل كراميد (سني) وعلي درويش (علوي) وجان عبيد (ماروني) ونقولا نحاس (أورثوذكس)، وفي دائرة المنية "الضنية"، فاز كل من عثمان علم الدين (سني) سامي فتفت (سني) وجهاد الصمد (سني).

وفي دائرة الشمال الثالثة "زغرتا"، فاز كل من طوني فرنجية (ماروني) واسطفان دويهي (ماروني) وميشال معوض (ماروني) وستريدا جعجع (ماروني) وجوزيف إسحق (ماروني)، وفي دائرة الكورة، جورج عطالله (روم أورثوذكس) وفايز غصن (روم أورثوذكس) وسليم سعادة (روم أورثوذكس).

وأوضح أنه في البترون، فاز كل من جبران باسيل (ماروني) وفادي سعد (ماروني)، وفي دائرة (البقاع 1 زحلة) عاصم عراجي (سني) وأنور جمعة (شيعي) وسليم عون (ماروني) وميشال ضاهر (روم كاثوليك) وجورج عقيص (روم كاثوليك) وقيصر المعلوف (روم أورثوذكس) وادي دمرجيان (أرمن أورثوذكس).

وأضاف أنه في (البقاع 2 ) (راشيا والبقاع الغربي)، فاز كل من عبد الرحيم مراد (سني) ومحمد القرعاوي (سني) ومحمد نصرالله (شيعي) ووائل أبوفاعور (درزي) وهنري شديد (ماروني) وايلي الفرزلي (روم أورثوذكس).

ولفت الى أنه فى (البقاع 3) بعلبك الهرمل، فاز كل من الوليد السكرية (سني) وحسين صلح (سني) وجميل السيد (شيعي) وابراهيم الموسوي (شيعي) وحسين الحاج حسن (شيعي) وغازي زعيتر (شيعي) وعلي المقداد (شيعي) وايهاب حمادة (شيعي) وانطوان حبشي (ماروني) والبير منصور (روم كاثوليك) وبكر الحجيري (سني).

وفي دائرة (بيروت 1) بيروت، الأشرفية - الرميل - المدور - الصيفي، فاز كل من نديم الجميل (ماروني) ونقولا الصحناوي و(روم كاثوليك) وعماد واكيم (روم أورثوذكس) وبولا يعقوبيان (أرمن أورثوذكس) وهاغوب ترزيان (أرمن أورثوذكس) والكسي ماطوسيان (أرمن أورثوذكس) وجان طالوزيان (ارمن كاثوليك) أنطوان بانو (أقليات).

وفي بيروت الثانية، والتى تضم رأس بيروت وعين المريسة وميناء الحصن وزقاق البلاط والمزرعة والمصيطبة والمرفأ والباشورة، فاز كل من سعد الحريري (سني) نهاد المشنوق (سني) تمام سلام (سني) رلى الطبش جارودي (سني) عدنان طرابلسي (سني) وفؤاد مخزومي (سني) وأمين شري (شيعي) ومحمد خواجة (شيعي) وفيصل الصايغ (درزي) ونزيه نجم (روم أورثوذكس) وادغار طرابلسي (إنجيلي).

