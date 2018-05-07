«مصر الثورة» ينعى الصاغ الأحمر: أفضل المعارضين السياسيين

‏نعى الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب مصر الثورة، السياسي الكبير خالد محيي الدين، أحد الضباط الأحرار، مؤسس حزب التجمع.



وقال أبو العطا، في بيان أصدره الإثنين، إن الراحل خالد محيي الدين كان له دوره المميز فى إثراء الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية فى مصر، مؤكدًا أنه نجح فى تأسيس أفضل حزب يساري في مصر وله برنامجه السياسي الواضح الذى لم يتغير ولا يزال تلاميذ الراحل خالد محيي الدين يسيرون على نهجه.



وتوجّه مؤسس حزب التجمع بخالص العزاء لأسرة الراحل خالد محيي الدين ولمحبّيه ولقيادات وأعضاء حزب التجمع، مؤكدًا أن محيي الدين كان واحدًا من أبرز المعارضين السياسيين الموضوعيين للأنظمة والحكومات السابقة.