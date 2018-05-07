قنصل مصر بميلانو يستقبل مدير المنتخب للترتيب لودية مصر وكولومبيا

استقبل إيهاب أبوسريع القنصل العام في ميلانو، اليوم، مدير المنتخب الوطني لكرة القدم إيهاب لهيطه وممثلي الجهاز الفني في إطار الاستعدادات لمباراة المنتخب الودية مع كولومبيا، المقرر إقامتها في الأول من يونيو المقبل في مدينة بيرجاموا بشمال إيطاليا، ضمن الاستعدادات لمونديال روسيا 2018.

وصرح القنصل العام، بأنَّ زيارة وفد المنتخب إلى مدينة ميلانو تهدف إلى وضع الترتيبات النهائية للمبارة الودية بين المنتخب الوطني وكولومبيا وتفقد ملعب اللقاء الودي مع كولومبيا، مؤكدًا استعداد القنصلية العامة لتقديم كل الدعم لبعثة المنتخب الوطني، واتخاذ كافة الإجراءات لتأمين وتسهيل مهمة بعثة المنتخب بالتنسيق مع السلطات المحلية.