القاهرة : الإثنين 07 مايو 2018
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الإثنين 07/مايو/2018 - 08:51 م

نقيب الصحفيين: لا قرار باستبعاد زملاء من كشوف القيد

عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة
الحسين عبيد
dostor.org/2160881

نفى الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول وجود قرار بوقف قيد عدد من الزملاء المتقدمين للقيد بالنقابة (تحت التمرين) خلال الشهر الجاري، مؤكدًا أنه لا يوجد قرار رسمي بهذا الأمر.

وأوضح «سلامة»، خلال تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الأسماء التي وردت أسماؤهم فى كشوف المجتازين للدورات التدريبية سيتم خضوعهم إلى لجنة القيد المقبلة يومي ١٣ و١٤ مايو المقبلين، قائلًا: «لا يوجد قرار نهائي فى هذا الشأن إلا بعد انعقاد لجنة القيد واجتماعها لتقرر قبول أو رفض الزملاء المتقدمين».

واختتم نقيب الصحفيين حديثه بأن ما يثار حول وجود مشكلات فى بعض المؤسسات الصحفية محل دراسة وتحقيق ولن يتخذ فيه أي قرارات إلا بعد انعقاد لجنة القيد وخضوع الزملاء المتقدمين أمام اللجنة.

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