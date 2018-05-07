شاهد كواليس مسلسل «أبوعمر المصري»

تواصل أسرة مسلسل "أبوعمر المصري" تصوير كواليس العمل، داخل أحد الديكورات الأساسية للعمل، وجمعت المشاهد التي يتم تصويرها كل من الفنان منذر رياحنة والفنان أحمد عز، وبعض الفنانين المشاركين فى العمل.



ويُقتل نجل عز، خلال أحداث العمل، وهو ما يقلب الأحداث منذ البداية ويقدم عز دور إرهابي ينتمي لإحدي الجماعات المتطرفة، وسيكتشف أن هذه الجماعة هي التي قتلت نجله بسبب رفضه تنفيذ تعليماتهم.



يُذكر أن مسلسل "أبوعمر المصري" بطولة أحمد عز وأمل بشوشة وأروي جودة، ومن سيناريو وحوار مريم نعوم وإخراج أحمد خالد موسي.