القاهرة : الإثنين 07 مايو 2018
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الإثنين 07/مايو/2018 - 08:49 م

الأمم المتحدة تعلق على أزمة سقطري بين اليمن والإمارات

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
محمد عمر
dostor.org/2160878


طالبت الأمم المتحدة، أطراف الصراع في اليمن بالامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد العنف في جزيرة سقطرى، وذلك تعليقا على الخلاف بين الحكومة اليمنية والإمارات بشأن الجزيرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك في مؤتمر صحفي اليوم، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك "نطالب جميع الأطراف بالإحجام عن أي عمل من شأنه أن يؤدي الي تصعيد العنف ونريد أن نذكر الجميع بأن جزيرة سقطرى مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث"، وذلك حسب قناة "TRT" التركية.

ونفي دوغريك وجود معلومات أو شكاوى لدى المنظمة بشأن قيام الإمارات بنشر قوات تابعة لها على جزيرة سقطري اليمنية الواقعة عند مدخل خليج عدن.

ونفت الإمارات، أمس أن يكون لها مطامع في اليمن، ردا على اتهامات الحكومة الشرعية لأبوظبي بانتهاك سيادتها في جزيرة سقطرى.

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