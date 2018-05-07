عاجل.. ترامب: سأعلن موقفي من الاتفاق النووي الإيراني غدًا
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه سوف يعلن عن موقفه من الاتفاق النووي الإيراني الساعة 6 مساء بتوقيت جرينتش غدا.
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه سوف يعلن عن موقفه من الاتفاق النووي الإيراني الساعة 6 مساء بتوقيت جرينتش غدا.
صور المخرج حاتم علي بعض مشاهد مسلسل «أهو ده اللي صار» اليوم، داخل الديكور الخاص للعمل، بحي الإسكندرية في مدينة الإنتاج الإعلامي. وحصلت «الدستور» على صور من داخل كواليس المسلسل خلال تصوير مشهد جمع ...
بدأت هيلين ماري لورنس البودو، وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة ببوركينا فاسو، بجولة في المجلس القومى للمرأة، اليوم الاثنين، وأطلعت على بعض منتجات الحرف اليدوية للسيدات من محافظات مصر. كما تفقدت ...