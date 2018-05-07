عاجل.. ترامب: سأعلن موقفي من الاتفاق النووي الإيراني غدًا

بالصور.. «ماري» تتفقد «القومى للمرأة» ومنتجات الحرف اليدوية

بدأت هيلين ماري لورنس البودو، وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة ببوركينا فاسو، بجولة في المجلس القومى للمرأة، اليوم الاثنين، وأطلعت على بعض منتجات الحرف اليدوية للسيدات من محافظات مصر. كما تفقدت ...