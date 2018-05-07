تعرف على عروض وزارة الزراعة من اللحوم والدواجن استعدادا لرمضان

استبدل قطاع الإنتاج في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المشاركة في معرض «أهلا رمضان» المقام في أرض المعارض، بالتوسع في منافذه هذا العام لنحو 61 منفذًا على مستوى الجمهورية؛ بسبب ارتفاع إيجارات المشاركة في «أرض المعارض»، إذ ارتفع إيجار المتر الواحد أكثر من 1000 جنيه بحيث ستطرح وزارة الزراعة أكثر من 12 سلعة وعرض من اللحوم والدواجن والبط والحمام والسمان والخضار والياميش بتخفيض 15 عن السوق.



وقال الدكتور عبد الكريم زيادة رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إنه سيتم طرح عرض لحوم مخفض من 240 جنيهًا إلى 215 جنيهًا شاملًا كيلو لحم وكيلو كفتة وكيلو كبدة و2 كيس ملوخية و2 كيس فاصوليا، وعرض خضار بسعر 30 جنيهًا، بدلًا من 45 جنيهًا، شاملًا كيس خضار مشكل وكيس بسلة بالجزر و2 كيلو ملوخية و2 كيلو فاصوليا.

