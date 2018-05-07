6 شروط للعاملين بالجهاز الإداري للحصول على قرض حسن من الأوقاف
حددت مديرية الأوقاف في الجيزة، عبر صفحتها الرسمية، الشروط والإجراءات لحصول العاملين بالجهاز الإداري على قرض حسن «دون فوائد» من وزارة الأوقاف، على النحو الآتي:
1-أن يكون مضى على المقترض 15 سنة خدمة في القطاع الحكومي.
2-يحصل المقترض على قروض قيمته 3 أشهر من أساسي المرتب وليس شامل 4 أشهر.
3- يجب تقديم تقرير طبي أو قسيمة زواج لم يمر عليه سنتين.
4-يجب ألا يتعدى سن المقترض 75 سنة.
5-تصرف استمارة من الوزارة للمقترض ثمنها 5 جنيهات للعاملين بالدولة والقطاع العام.
6-ملأ البيانات من المصلحة الحكومية التابعة لها المقترض ويعتمد وترسل إلى الوزارة لاستكمال إجراءات الصرف.