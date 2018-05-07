القاهرة : الإثنين 07 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:55 م

فيديو.. الباز لـ"المصريين": لا تلتفتوا لأي متنطع يدعو للمصالحة مع الإخوان
08:55 م

ترامب يهنئ بوتين بتنصيبه رئيسًا لروسيا: نأمل أن تتحسن العلاقات
06:21 م

«حليمة» ينتقم من طفل باغتصابه ثم قتله فى «مقابر المعصرة»
06:05 م

التشيّع فى مصر.. عيد وأكلة وجماعة وشتمة
04:51 ص

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى
02:22 ص

كيف تدخل نظام «الحمدين» في شؤون الشعب الصومالي؟
12:38 ص

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
مصر
الإثنين 07/مايو/2018 - 08:39 م

6 شروط للعاملين بالجهاز الإداري للحصول على قرض حسن من الأوقاف

6 شروط للعاملين بالجهاز
مصطفى علم الدين
dostor.org/2160868

حددت مديرية الأوقاف في الجيزة، عبر صفحتها الرسمية، الشروط والإجراءات لحصول العاملين بالجهاز الإداري على قرض حسن «دون فوائد» من وزارة الأوقاف، على النحو الآتي:

1-أن يكون مضى على المقترض 15 سنة خدمة في القطاع الحكومي.

2-يحصل المقترض على قروض قيمته 3 أشهر من أساسي المرتب وليس شامل 4 أشهر.

3- يجب تقديم تقرير طبي أو قسيمة زواج لم يمر عليه سنتين.

4-يجب ألا يتعدى سن المقترض 75 سنة.

5-تصرف استمارة من الوزارة للمقترض ثمنها 5 جنيهات للعاملين بالدولة والقطاع العام.

6-ملأ البيانات من المصلحة الحكومية التابعة لها المقترض ويعتمد وترسل إلى الوزارة لاستكمال إجراءات الصرف.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 21 ساعة

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد

منذ يومين

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»

منذ 5 أيام

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة

منذ 5 أيام

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام

منذ اسبوع

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

منذ اسبوع

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني

الآن

«فضل شاكر وشيبه وسعد وإليسا» نجوم تترات مسلسلات رمضان

«التعليم»: بدء الدراسة في 40 مدرسة يابانية سبتمبر المقبل

«وفد العار».. هؤلاء مبعوثي ترامب لافتتاح السفارة بالقدس

«اتحاد الناشرين» يطلق دعوة لطباعة كتب ذوي القدرات الخاصة عبر «الدستور»

الأكثر قراءة

نكشف سر هروب مدرب الزمالك الجديد

عاجل.. الزمالك يعتذر لـ«جروس»: خالد جلال مديرا فنيا الموسم المقبل

عاجل.. اشتباكات بين أنصار حزب الله والحريري.. والجيش ينتشر في بيروت

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

ألبومات الصور

الزمالك يسحق الإسماعيلي في كأس مصر (ألبوم صور)

«الدستور» في كواليس «أهو ده اللي صار» بمدينة الإنتاج الإعلامي

بالصور.. «ماري» تتفقد «القومى للمرأة» ومنتجات الحرف اليدوية

بالصور.. «مرسي» تستقبل وزيرة المرأة ببوركينا فاسو

نجم الساعة

الدستور في «مهرجان كان»: الأمن يحاصر السينما

الأكثر قراءة

نكشف سر هروب مدرب الزمالك الجديد

عاجل.. الزمالك يعتذر لـ«جروس»: خالد جلال مديرا فنيا الموسم المقبل

عاجل.. اشتباكات بين أنصار حزب الله والحريري.. والجيش ينتشر في بيروت

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

كشكول

عميد اقتصاد القاهرة: الكلية من أهم المؤسسات بالاقتصاد والإحصاء فى مصر

التعليم تعلن الاستعداد لأول بطولة كرة خماسية لذوى الاحتياجات الخاصة

"تجارة عين شمس" تعلن تطبيق التصحيح الإلكتروني في بعض المواد للمرة الأولى

جامعة الأزهر يثمن جهود القوات المسلحة في دحر الإرهاب

بدء احتفال "اقتصاد القاهرة" بمرور عام على إطلاق أول حاضنة أعمال بالجامعات المصرية

الأمصار

الجيش العراقي يضبط 35 عبوة ناسفة غرب الموصل

جنوب إفريقيا تسحب دعمها لملف «موركو 2026» لصالح أمريكا

الجزائر تسعى نحو تهدئة الأوضاع مع المغرب

بن زايد يدعو نظيره الأوزبكي لزيارة البلاد

"نستلة" ترفع الأسهم الأوروبية بعد شرائها لـ"ستاربكس"

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

مؤسس «علي بابا» الصينية يدعم التعليم في الأردن بـ 3 ملايين دولار

الأمير هاري وميجان ماركل يؤجلان شهر العسل

رصد نجوم غامضة قادمة من خارج المجرة

ads
ولاد الكار

غدًا.. انطلاق مؤتمر القاهرة للإعلام

الصحة

10 بلاغات سنويًا لضحايا أدوية مغشوشة فى أبو ظبى

الدستور على فيسبوك
ads