«أوقاف الجيزة» تحدد شروط وإجراءات الحصول على إعانة المحتاجين

حددت مديرية الأوقاف فى الجيزة، الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على إعانة للمحتاجين سواء كانوا من الأهالى أو من موظفى الوزارة وذلك عن طريق إدارة البر بالمديرية.



وجاءت الشروط كالآتى:

1- إعانات الوفاة والزواج والمدارس والمرضى (موظفي الأوقاف).

2- إعانات زواج لبنات للمرة الأولى (الأهالي).

3- إعانة وفاة حتى الثلاثة أشهر الأولى من الوفاة.

4- إعانة مرضى لأصحاب الأمراض المزمنة كالكبد والسرطان والغسيل الكلوي وتقدم كل ستة أشهر.

5- غير المرضى من الأرامل والمطلقات وكبار السن فتقدم لهم إعانات سنوية كما يتم إعانات شهرية للأهالي ممن يستحق حسب ظروفهم.

6- إعانات للطلبة والطالبات بالجامعة، ويتم صرف إعانة شهرية لهم خلال فترة دراستهم بالجامعة، ولمن لم يحصل على إعانة شهرية فيتم صرف إعانة مؤقتة له.



وبالنسبة للمستندات المطلوبة:

1- إذا كان موظف يتم إرفاق مفردات المرتب وبيانات عن الأسرة كاثبات قيد الأبناء أو شهادات الميلاد لمن ليس بالتعليم.

2- بالنسبة للأهالي إحضار بيان معاش أو مرتب وصور شهادات ميلاد الأبناء.

3- بالنسبة للطلبة يتم إحضار إثبات قيد السنة الدراسية الموجود بها بالجامعة والمعاش الشهري أو المرتب للوالد مع إثبات قيد الأخوة.



جدير بالذكر أن المديرية تصرف عدية الفطر والأضحى لجميع الحاصلين على إعانات خلال عام، وكذلك عدية المولد النبوي الشريف، وأيضا لأصحاب المرتبات الشهرية من الأهالي والطلبة.