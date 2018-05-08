القاهرة : الثلاثاء 08 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:00 م

في تاريخه البرلماني.. لماذا لم يقدم خالد محيي الدين أي استجوابات؟
09:55 م

فيديو.. الباز لـ"المصريين": لا تلتفتوا لأي متنطع يدعو للمصالحة مع الإخوان
08:55 م

ترامب يهنئ بوتين بتنصيبه رئيسًا لروسيا: نأمل أن تتحسن العلاقات
06:21 م

«حليمة» ينتقم من طفل باغتصابه ثم قتله فى «مقابر المعصرة»
06:05 م

التشيّع فى مصر.. عيد وأكلة وجماعة وشتمة
04:51 ص

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى
02:22 ص

كيف تدخل نظام «الحمدين» في شؤون الشعب الصومالي؟
12:38 ص

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
اقتصاد
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 02:09 ص

تعرف على أسعار «ياميش رمضان» اليوم

تعرف على أسعار «ياميش
دعاء أبو العزم
dostor.org/2160812

«ياميش رمضان» يُعد من الطقوس المحببة لكل الأسر المصرية، حتى في ظل ارتفاع الأسعار الحالي، الذي يمكن أن يؤثر على الكميات التي يشتريها البعض وليس الأنواع التي اعتادوا عليها.

ويرصد «الدستور» أسعار ياميش رمضان، اليوم الثلاثاء.

وسجل سعر كيلو البلح ما بين 10 و50 جنيهًا، والسوبيا الجاهزة 50 جنيهًا، والتمر هندى السريع 24 جنيهًا، ولفة التمر هندى 35 جنيهًا، والقراصيا جامبو 88 و95 جنيهًا، والتين التركى 120 جنيهًا، ولفة قمر الدين السورى بين 12 و30 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو التين السورى إلى 70 جنيهًا، والتين التركى من العام الماضى 65 جنيهًا، وكيلو القراصيا 65 جنيهًا، والمشمشية من 60 إلى 80 جنيهًا، كما وصل سعر كيلو الزبيب المصرى إلى 60 جنيهًا، والإيرانى 90 جنيهًا.

وتختلف أسعار جوز الهند، إذ يتراوح سعر الكيلو ما بين 60 و90 جنيهًا، وكيلو الفستق بالقشر يصل إلى 300 جنيه، المقشر 465 جنيهًا.

وسجل اللوز 60 و80 و100 جنيه، والخروب قرون 40 جنيهًا، والمجروش 25 و30 جنيهًا، واللوز المقشر الجامبو 240 جنيهًا، والعرقسوس 42 جنيهًا.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر

منذ أقل من شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

الآن

«8 مشاهد دموية».. لماذا لا يمكن التصالح مع جماعة الإخوان؟

تحطم مروحية عسكرية روسية شرق سوريا ومقتل طياريها

عاجل.. قتلى وجرحى في اشتباكات بين أنصار حزب الله وتيار المستقبل

تفاصيل سقوط مكتب وهمى يمارس مهام «الخارجية» فى أكتوبر

الأكثر قراءة

نكشف سر هروب مدرب الزمالك الجديد

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

التصريح بدفن جثث قتلى "فيلا الرحاب"

عاجل.. قتلى وجرحى في اشتباكات بين أنصار حزب الله وتيار المستقبل

ألبومات الصور

حكايات الشيخ رفعت مع الموسيقى.. مقامات «قيثارة السماء» التى جذبت أسماع مشاهير الفن

تكريم نجوم الفن في مهرجان «world arts day» (صور)

الزمالك يسحق الإسماعيلي في كأس مصر (ألبوم صور)

«الدستور» في كواليس «أهو ده اللي صار» بمدينة الإنتاج الإعلامي

نجم الساعة

الدستور في «مهرجان كان»: الأمن يحاصر السينما

ads
الأكثر قراءة

نكشف سر هروب مدرب الزمالك الجديد

خاص..أجانب الأهلي يرفعون راية العصيان في وجه البدري

التصريح بدفن جثث قتلى "فيلا الرحاب"

عاجل.. قتلى وجرحى في اشتباكات بين أنصار حزب الله وتيار المستقبل

كشكول

"شوقي": "التعليم" تمتلك رؤية واضحة أقنعت النواب بالتطوير

"شوقي" ردا علي "شيحة": طلبت زيادة أجور المعلمين بتكلفة 17,2مليار جنيه

"عنبر ج" و"بيانولا" أبرز مشاريع تخرج صحافة إعلام عين شمس

عضو التخصصى للتعليم: عدم تدريس الدين يحول فكر الأطفال لإنتماءات لا نعلمها

أستاذ بـ"علوم القاهرة" توضح ما تحتاجه مصر للخروج من التراجع العلمي

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

قبل أسبوع من تنفيذ نقل السفارة الأمريكية.. تعرف على متعلقات القضية

ظهور أطباء في «إعلان سجائر» منذ 50 عاما

حكومة كردستان تتهم حزب العمال بتهجير أهالي 350 قرية

إصابة مواطنين جراء زراعة عبوات ناسفة بالسويداء

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

مؤسس «علي بابا» الصينية يدعم التعليم في الأردن بـ 3 ملايين دولار

الأمير هاري وميجان ماركل يؤجلان شهر العسل

رصد نجوم غامضة قادمة من خارج المجرة

ولاد الكار

سالي عاطف: انتظروا إشراقة «الصّباح».. الإعلام أصبح مرتعًا لكل مَن «هب ودب».. ومعارضة النظام ليست غايتنا (حوار)

الصحة

التحالف العالمي للقاحات يعلن عن أكبر حملة للتطعيم ضد الكوليرا في أفريقيا

الدستور على فيسبوك
ads