«تايسون فودز» تتوقع زيادة أرباحها بنسبة 26% في 2018

أبقت شركة الأغذية الأمريكية «تايسون فودز» اليوم، على توقعاتها لأرباح ومبيعات العام المالي الحالي،

في الوقت الذي أعلنت فيه نتائجها خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، وجاء أقل من التوقعات.



وذكرت الشركة، أنها مازالت تتوقع تحقيق أرباح بعد حساب المتغيرات الموسمية للعام المالي الحالي تتراوح بين 55ر6 و70ر6 دولار لكل سهم، وهو ما يعني زيادتها بما يتراوح بين 23 و26% عن العام المالي الماضي.



كما تتوقع الشركة نمو مبيعاتها خلال العام الحالي ككل بنسبة 6% تقريبا لتتراوح بين 40 و41 مليار دولار.



يأتي ذلك فيما يتوقع المحللون، أن تكون أرباح الشركة خلال العام الحالي ككل 62ر6 دولار لكل سهم من خلال مبيعات قدرها 98ر40 مليار دولار.