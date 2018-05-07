رئيس وزراء العراق: الفاسدون حاولوا منعنا من تحرير الموصل

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم، إن الفاسدين حاولوا منع الحكومة من تحرير الموصل العام الماضي، فيما أكد أنه سيستمد تجربة انتصار مقاتلي المحافظة على تنظيم "داعش" الإرهابي بأقل الإمكانات في اطلاق حملة البناء والإعمار.

وأضاف العبادي - في كلمة خلال احتفال لقائمة النصر في محافظة ذي قار، "قدمت المحافظة للعالم حضارة وإبداعًا وعطاءً في كل المجالات، ندرك مطالب أهالي ذي قار ووضعنا برنامجًا يعمل على التنمية وتوفير فرص العمل للشباب، سنطلق حملة موسعة للبناء والإعمار، وسننتصر أيضًا لأننا حققنا المستحيل بإنجاز وحدة العراق وأصبح الجميع متساوين أمام الدولة".