«كريدي أجريكول»: العمل المجتمعي يعود بالنفع على الشركات

قال عاصم رجب رئيس مؤسسة «بنك كريدي أجريكول» للتنمية، إن الدول المتقدمة استطاعت التقدم أكثر من خلال الحفاظ على الاستدامة في النمو، موضحًا أن سنغافورة استطاعت أن تحقق هذا النمو لمدة 20 سنة بمعدل أكثر من 7 %، ولذلك يجب على الجهات التنفيذية في الدولة، أن توجه القطاع الخاص والمجتمع المدني لخدمة المجتمع.

وأضاف «رجب» خلال كلمته بالملتقى السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية في مصر، أن الفكر الصحيح هو أن الشركة يجب أن تفكر أنها لن تستطيع أن تنجح دون أن يكون المجتمع الذي تعمل فيه مجتمع سليم، فالتكامل بين الجهات المختلفة يحقق الاستدامة والتقدم.

وأكد على ضرورة أن تكون الأعمال مرتبطة بما يحتاجه المجتمع العام الذي تعمل فيه ومن ثم الاتجاه العام للدولة، مطالبًا الشركات بفهم أن العمل المجتمعي ليس رفاهية وإنما سيعود بالنفع والعائد الربحي عليها، فالأعمال الفردية كثيرة وجيدة جدا، لكن يجب ربطها لكي تكون مكملة لبعضها.

وتابع: «لابد أن يكون هناك مؤشرات لقياس رؤية مصر 2030، ووضع آليات لقياس قدرة الجهات المكلفة بتنفيذ الاستراتيجية، مشيرًا إلى ضرورة توزيع الأدوار على الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، مشيدًا بتجربة دولة سنغافورة في المسئولية المجتمعية ومشاركتها بقوة في سلاسل القيمة العالمية».

ونوه إلى أن المؤسسة تضع استراتيجية محددة كل عام ويعمل على تقييمها في نهاية العام ومدى النجاح في تحقيق هذه الاستراتيجية، مؤكدًا على ضرورة وجود قوة ذاتية لاستمرار العمل المجتمعي في مصر، وتقوية التكامل بين الجهات المختصة.