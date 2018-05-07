مجلس الدوما الروسي يبحث في ملاحقة الملتزمين بالعقوبات الأمريكية

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الاثنين، أن المجلس يعتزم مناقشة مشروع قانون حول ملاحقة الملتزمين بالعقوبات الأمريكية في روسيا جنائيا يوم 14 مايو الجاري.

وقال فولودين - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية -: "نعمل على قانون حول المسؤولية الجنائية والإدارية عن الالتزام بالعقوبات، وننوي طرح مشروع القانون للنقاش يوم الاثنين 14 مايو".

وكان فولودين قد أعلن - في وقت سابق - إمكانية الملاحقة الجنائية لمن يلتزم بعقوبات الدول الأجنبية ضد روسيا داخل البلاد.